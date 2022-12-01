Иммунолог рассказала, насколько Петербургу нужен Оперштаб по борьбе с COVID-19

Администрация Санкт-Петербурга планирует расформировать штаб по борьбе с коронавирусом. В связи с этим Gazeta.spb узнала у врача-иммунолога Ирины Ярцевой, как может эта мера сказаться на эпидемиологической ситуации в городе.

По ее мнению, сейчас COVID-19 уже нельзя характеризовать как болезнь с наивысшим уровнем опасности. Так, например, большее количество людей умирает от гриппа.

«Но это (смертность от гриппа – прим. ред.) не значит, что необходимо создавать новые учреждения и все закрывать», – подчеркнула Ирина Ярцева, добавив, что в нынешних условиях система здравоохранения в Санкт-Петербурге способна справиться с ситуацией и не нуждается в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге отмечается рост спроса на фельдшеров. В 2022 году работодатели по всей России опубликовали свыше 17 тысяч вакансий