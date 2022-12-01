В Петербурге отмечается рост спроса на фельдшеров

В 2022 году работодатели по всей России опубликовали свыше 17 тысяч вакансий для фельдшеров. Более 2,5 тысяч из них были выложены в ноябре, сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru. В Санкт-Петербурге рост спроса превысил 70%.

«Достаточно активно ищут новых фельдшеров работодатели из Калининградской области (+164% новых вакансий за ноябрь), Санкт-Петербурга (+78%), Ленобласти (+36%)», – сообщили в пресс-службе.

Относительно общероссийских показателей спрос на специалистов в этой сфере увеличился на 62%. Как правило, фельдшерами интересуются государственные медицинские учреждения – на них приходится почти половина всех объявлений.

Средний уровень заработной платы фельдшера в России составляет 38 тысяч рублей. На Северо-Западе эта сумма увеличивается до 45 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге заметно вырос спрос на водителей.