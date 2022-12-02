В минфине РФ рассказали о решении по поводу льготной ипотеки

Российский минфин поделился, принято ли решение по поводу льготной ипотеки. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, на данный момент всё только в стадии обсуждения.

Он отметил, что на данный момент правительство обсуждает этот вопрос. Когда журналисты уточнили у Моисеева, возможно ли продление программы льготной ипотеки, он ответил следующим образом:

«Если вы спрашиваете мое мнение, я считаю, что нет. Принято ли окончательное решение? Нет, не принято», — прокомментировал Моисеев, уточняет «Интерфакс».

Отметим, что программа льготной ипотеки в России действует с 2019 года. За этот период времени было выдано 764,1 тысячи кредитов на сумму 2,256 триллиона рублей.

Ранее риэлтор пояснила, каким образом может отразиться отмена льготной ипотеки на рынке недвижимости. По словам риэлтора Натальи Шевченко, вероятность отмены льготной ипотеки сейчас создает невероятный ажиотаж. Это необходимо для того, чтобы люди шли к более решительным действиям в вопросах покупки новостроек, считает она.