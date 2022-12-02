Регионам дадут средства на модернизацию центров занятости

В следующем году правительство РФ выделит регионам 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На эти средства регионы должны будут провести модернизацию центров занятости. В частности, деньги получат Тыва, Чувашия, Удмуртия, Пермский край, а также Тульская, Нижегородская, Липецкая, Калужская, Тамбовская и Костромская области.

В результате центры должны будут переоборудовать, а также привести к единому и при этом узнаваемому стилю, говорят в ведомстве. Следующих претендентов на участие в программе будет отбирать министерство труда РФ.

Поясняется, что это уже второй этап модернизации. Первый проходил в 2019 году. Тогда в порядок были приведены 150 учреждений в 73 регионах страны.

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