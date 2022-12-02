Всего за неделю заболеваемость ОРВИ возросла на 19%

В Петербурге за неделю заболеваемость ОРВИ возросла на 19,04%. Об этом сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора.

Больше всего встречаются РС вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, аденовирусы, вирус гриппа А, бокавирусы и другие респираторные вирусы.

В то же время привиты от гриппа, по данным на 1 декабря, 3 125 026 человек. Это составляет 58% населения. В числе привитых 500 000 детей.

Ранее сообщалось, что по данным федерального минздрава, в России отмечается рост заболеваемости коронавирусом и гриппом. Однако ситуация продолжает находиться под контролем.