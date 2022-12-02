В России фиксируется рост заболеваемости гриппом и коронавирусом

В России фиксируется рост заболеваемости гриппом и коронавирусом
Фото: pxhere

По данным федерального минздрава, в России отмечается рост заболеваемости коронавирусом и гриппом. Однако ситуация продолжает находиться под контролем. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, также циркулируют и другие вирусы. Подъем заболеваемости фиксируется в нескольких субъектах страны. Однако министр не уточнил в каких именно регионах замечен рост заболеваемости, добавляет «Интерфакс».

В связи с эти он добавил, насколько важна вакцинация, а также минимизировать контакты с заболевшими, сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 1 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 730 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

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