Врач оценила риски распространения лихорадки Эбола в России

Врач оценила риски распространения лихорадки Эбола в России
Фото: unsplash

Распространение лихорадки Эбола в России маловероятно, но такой сценарий нельзя полностью исключить. Такое заявление сделала врач-терапевт, кардиолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Юлия Фокина.

«Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — редкое, опасное заболевание, относящееся к группе геморрагических лихорадок. Вспышки данной инфекции зачастую происходят на территории Африканского континента», — пояснила «Известиям» Фокина.

В Петербурге за неделю заболеваемость ОРВИ возросла на 19,04%. Об этом сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора.

Больше всего встречаются РС вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, аденовирусы, вирус гриппа А, бокавирусы и другие респираторные вирусы

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