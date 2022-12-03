В Выборгском районе произошел пожар в жилом доме

В Выборгском районе произошел пожар в жилом доме
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом доме — Сиреневый бульвар, дом 2, корпус 1. Об этом сообщает пресс-служба местного МЧС.

Как выяснилось, пожар произошел в трехкомнатной квартире. Там полностью выгорела комната площадью 10 квадратных метров. Сигнал о пожаре поступил в ведомство 3 декабря в 00:16, ликвидировать возгорание удалось в 01:38. Как добавили в МЧС, сведения о пострадавших не поступали.

К месту происшествия выезжали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. «Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества», — сказали в МЧС.

общество пожар


 

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