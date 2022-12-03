Один день петербуржцы смогут посетить Кунсткамеру бесплатно

В Санкт-Петербурге один день жители и гости города смогут бесплатно посетить Кунсткамеру. Об этом сообщается в социальных сетях музея.

«6 декабря, в честь Дня Кунсткамеры – бесплатный вход в музей для всех посетителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вход в музей доступен до 15:00, сама же экспозиция закроется в 16:00.

Также стало известно, что все желающие смогут попасть бесплатно в Эрмитаж. Таким днем станет 7 декабря — в честь Дня Екатерины Великой.

Ранее стало известно, что Россия, кажется, все дальше дрейфует от главной премии в области кинематографа – Оскара. Так, в 2023 году в конкурсной программе номинантов от нашей страны точно не будет. А с 2024 – правила для участников, похоже, не дадут прорваться отечественным фильмам через толерантную повестку. На лицо – необходимость российского аналога. И создать его можно в Петербурге.