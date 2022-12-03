Эксперты рассказали, сколько россиян поддерживают создание театров в школах

Эксперты рассказали, сколько россиян поддерживают создание театров в школах
Фото: unsplash

Инициативу о создании театров в каждой школе поддерживают 54% россиян. При этом среди родителей школьников процент поддерживающих чуть выше — 59%.

Часть опрошенных считает, что создание театров в школах необходимо для развития эстетического воспитания учеников и расширению их кругозора.

Высказались против введения театров в школах 21% россиян и 19% родителей. Несогласные с мерой считает, что это приведет к перегруженности детей и педагогов. Также они высказывают мнение, что лучше решать другие проблемы. Например, связанные с организацией учебного процесса и его материальным обеспечением.

В целом же, инициативу чаще поддерживают женщины, чем мужчины. Кроме этого, выше поддержка среди семей, где школьник является старшеклассником.

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