В Петербурге за один день заразилось коронавирусом почти 800 человек

В Петербурге за один день заразилось коронавирусом почти 800 человек
Фото: pxhere

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 2 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 798 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 161 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 453 жителя. Умерли от заболевания 17 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 801 084 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что В Санкт-Петербурге медики начали фиксировать первые случаи заражения свиным гриппом. Как его отличить от коронавируса, рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комздрава Лариса Соловьева.

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