В Петербурге учредили новую награду

В Санкт-Петербурге учреждена новая награда — почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Уточняется, что изображение почетного знака одобрено активом Санкт‑Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». В 2024 году награды будут удостоены свыше 60 тысяч человек. В их числе как жители России, так и иностранные граждане.

Впервые в Санкт-Петербурге учредили награду в связи с освобождением от блокады в 2004 году. Теперь в городе раз в пять лет учреждать эту награду с изображением главных символов города.

Ранее сообщалось, что в России запустили мобильное приложение «Блокада. Имена», через которое можно увидеть информацию о погибших во время тех страшных дней.

Создатели нового мобильного приложения внесли 650 тысяч имен жертв блокады и их адреса в один список.