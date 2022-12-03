Выборг планирует потратить почти миллион на новогодние украшения города

Администрация Выборгского района объявил конкурс по поиску подрядчика, который займется монтажом, ремонтом и обслуживанием новогодних украшений в 2023 году. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет чуть более 970 миллионов рублей. На эти деньги подрядчик должен три новогодние ели, каждая из которых будет достигать высоты восемь метров. Также в городе должна появиться светодиодная арка, фонари по городу будут украшены световыми консолями. Помимо этого, деревья в парке имени Ленина хотят украсить «Сосульками тающими».

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 19 декабря, говорится в документации. Подрядчика определят 23 декабря.

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