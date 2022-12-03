На Ириновском проспекте загорелся автоцентр

В Красногвардейском районе 3 декабря произошел пожар по адресу Ириновский проспект, д. 1. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пожар произошел в одноэтажном размером 60х70 метров. Это случилось в здании автоцентра. При этом локазализовать пожар удалось к 19:10 по местному времени. Сведения о пострадавших не поступали.

К месту происшествия в это раз выезжали семь единиц специальной техники и 35 человек личного состава.

В ведомстве напомнили, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара жители Петербурга могут обратиться по телефонам «101» или «112».