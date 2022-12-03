В российских аэропортах усилят контроль из-за лихорадки Эбола

Управление Роспотребнадзора планирует усилить контроль в аэропортах страны из-за лихорадки Эбола. Контроль будет усилен на стыковочных рейсах, на которых могут прилететь путешественники из Уганды. Там как раз и зафиксирована вспышка лихорадки.

Как рассказали в ведомстве, сейчас прямых рейсов между Россией и Угандой нет, именно поэтому тщательные проверки коснутся стыковочных рейсов, рассказали в ведомстве «Интерфаксу». Также особое внимание будет обращаться прибывшим из неблагополучных по лихорадке Эбола стран.

Медики должны быть более насторожены при сборе анамнеза при любом обращении за медицинской помощью лиц с симптомами, не исключающими лихорадку Эбола.

Напомним, ранее врач оценила риски распространения лихорадки Эбола в России. Распространение лихорадки Эбола в России маловероятно, но такой сценарий нельзя полностью исключить. Такое заявление сделала врач-терапевт, кардиолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Юлия Фокина.