На Петербург надвигаются снегопады

Сегодня, 6 декабря, температура воздуха в Санкт-Петербурге ночью понизилась до -6…-7 градусов. Днем же горожан ждет небольшое потепление. Об этом сообщает главный городской синоптик Александр Колесов.

По его словам, умеренные осадки уже на подходе к городу, уже вскоре более интенсивный снег придет и в Санкт-Петербург.

«Основная зона осадков в течение дня будет проходить через Карельский перешеек, поэтому там ожидается более интенсивный снег. Курортный район Санкт-Петербурга и Зеленогорск встретят больше снега, чем южные районы города. Так что прирост в 6-8 см снега там сегодня должен быть», — написал Колесов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, власти Санкт-Петербурга снова не смогли справиться с климатической ситуацией: коммунальные службы оказались не готовы к снегопаду в первые дни декабря. Смольный не смог обеспечить достаточное количество кадров.