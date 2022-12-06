В Петербурге за сутки с коронавирусом госпитализировали более 150 человек

В Петербурге за сутки с коронавирусом госпитализировали более 150 человек
Фото: unsplash

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 5 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 824 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 154 жителя. В то же время за минувшие сутки выздоровели 799 жителей. Умерли от заболевания 17 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 803 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за неделю заболеваемость ОРВИ возросла на 19,04%. Больше всего встречаются РС вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, аденовирусы, вирус гриппа А, бокавирусы и другие респираторные вирусы.

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