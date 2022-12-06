Петербург получит дополнительные средства на «детские» выплаты

Из резервного фонда федерального правительства Санкт-Петербургу выделят дополнительные средства для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Согласно этому решению, город получит 135,57 миллиона рублей, что составляет 39% от общего финансирования этой выплаты. В целом же, из бюджета Санкт-Петербурга на эти цели в текущем году предусмотрено 347,6 миллиона рублей.

Ранее в России было принято решение о том, что дети, находящиеся под опекой в семье, смогут ходить в одно и то же учебное заведение — школу, детский сад. Раньше такая возможность в Росси предусматривалась только для родных братьев и сестер.