Вручение наград победителям конкурса «Семикаракорские узоры» прошло в Петербурге

В четверг, 1 декабря, в Петербурге состоялось мероприятие по случаю награждения победителей конкурса «Семикаракорские узоры». Целью турнира стала поддержка интереса студентов к сохранению и развитию культурных традиций. Подобный конкурс в России проводился впервые.

Церемония прошла в зале для банкетов отеля «Мария». Для гостей подготовили фуршет, кино о семикаракорской керамике и выступление саксофониста. Участниками мероприятия стали студенты и преподаватели Высшей школы народных искусств, а также организаторы – руководители АО «Семикаракорская керамика». В этому году известный своими ручными изделиями народный промысел Ростовской области отметил 50-летний юбилей. Эксперты области обсудили разные виды изделий и особенности их производства.

«В народных промыслах важна преемственность традиций, передача опыта от мэтров к начинающим мастерам, народным промыслам нужна свежая кровь, нужны творцы, которые будут вкладывать в сохранение этого искусства свой талант. Мы готовы инвестировать в кадры, понимая, как это важно в целом для всей отрасли. И именно поэтому у нас в Семикаракорах сейчас, например, стартует проект художественной школы, а в техникуме со следующего года начнет работать факультет прикладного искусства. Я прошу вас не останавливаться, продолжать поиск, развивать ваши таланты. А мы будем рады, если кто-то из участников захочет в дальнейшем связать свой творческий трудовой путь с радушной Донской землей», — рассказала Ирина Узденова, член попечительского совета АО «Семикаракорская керамика».

Всего на участие в состязании была принята 51 заявка, среди конкурсантов есть и преподаватели. Проекты их работ показали в презентации на большом экране. Среди них блюдца с цветочными узорами, расчески, ложки, сервизы и другое.

Конкурсанты соревновались в пяти номинациях — «Новый взгляд на традиционную роспись», «Донские традиции», «Креативность формы», «Совместимость материалов», и «Новая идея». В результате победителями стали Арина Самохвалова, Анна Пецкалева, Алена Грек, Яна Копалина и Ольга Архимандритова.

«Студентам было интересно погрузиться в традиции семикаракорской росписи, понять особенности именно этого промысла, подумать над новым прочтением классики. Это был безусловно полезный опыт и правильная практика», — подчеркнула ректор Высшей школы народных искусств Ольга Рыбникова.

Кроме того, представитель учебного заведения рассказала, что на сегодняшний день только в их ВУЗе работают с традиционным искусством. Также она поблагодарила всех участников конкурса, вложивших душу, время и фантазию в свои работы.