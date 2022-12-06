Путин поручил контролировать формирование цен на автомобили

Президент России Владимир Путин дал новые поручения федеральному правительству. В их числе ведение регулярного контроля за формированием цен на автомобили. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

«Обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения», — говорится в поручении.

Первый доклад по этой теме должен состояться 15 апреля 2023 года, далее их будут заслушивать ежеквартально. Ответственным лицом назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 2023 года в России вновь вступает в силу ряд законодательных изменений. В том числе есть изменения и для российских автомобилистов.