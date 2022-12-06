Эксперт пояснил, какова реальная ситуация с общепитом в Петербурге

По данным аналитиков компании KNRU, в Петербурге закрылось порядка 21% заведений общепита. Без учета кафе и ресторанов, в городе работает порядка 5,5 тысячи заведений общепита. Однако еще весной их было семь тысяч, говорят эксперты.

Интересно, что чаще всего закрываются кофейни (сокращение составило 39,3%). Чуть реже закрываются заведения, в которых подают шаверму (-36,8%). Однако стали набирать популярность заведения по типу столовых. С весны их количество увеличилось на 49 штук, или на 6,5%.

В то же время аналитики консалтинговой компании Nikoliers говорят, что в районах Невского, Старо-Невского проспектов, улиц Рубинштейна, Большая Конюшенная с начала года открылось 37 новых заведений общественного питания.

Примерно 40% открытий пришлись на три квартала 2022 года. Этот показатель превышает прошлогодние, говорят в компании. Для сравнения: в 2020 за три квартала на пяти торговых улицах города появилось 35 новых заведений, в 2021 — 33.

При этом чаще всего открывались кафе и рестораны (20 заведений), кофейни и пекарни (по шесть заведений), а также бары (пять заведений). В целом же по городу за этот год открылось 348 заведений, что только на 2% больше, чем годом ранее.

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) в Санкт Петербурге Александр Марков в разговоре с Gazeta.SPb высказал мнение, что статистика по закрытиям заведений вряд ли достоверна. Однако и прирост в почти 40 заведений прорывным назвать нельзя, сказал он.

«На рынке общепита всегда существовало такое понятие как миграция. В каких-то районах заведения открываются, в каких-то открываются. Но вот, например, увеличение числа закрытий заведений, где подают шаурму, можно связать с уменьшением количества нестационарных объектов торговли. Только это же не является объективной реакцией бизнеса на происходящее», — сказал Марков.

Он также добавил, что процессы открытия и закрытия заведений в период турбулентности всегда идут более активно. Рассуждать о том, кто и где откроется — то же самое, что и гадать на кофейной гуще, однако в сложные времена спрос на более демократичные заведения, заключил он.