В Петербурге предложено повысить штрафы за отсутствие ОСАГО в шесть раз

В Петербурге предложено повысить штрафы за отсутствие ОСАГО в шесть раз
Фото: Unsplash

В петербуржском Законодательном собрании два депутата выступили с инициативой повысить штрафы за отсутствие ОСАГО в шесть раз.

Сейчас автомобилистов, которые оформили ОСАГО, но не имеют на руках или имеют, но просроченный штрафуют на 500 рублей. Предлагается же поднять размер штрафной санкции до трех тысяч рублей. Если водитель вовсе не имеет ОСАГО, то его предложено штрафовать не на 800 рублей, а на пять тысяч рублей, пишет «Парламентская газета».

Депутаты указывают на то, что штрафы не поднимались с 2013 года. Более того, из-за большой разницы в стоимости полиса и размера штрафов за его отсутствие недобросовестные автовладельцы выберут заплатить штраф, а полис не оформлять, отмечают они.

общество политика штраф


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге предложено повысить штрафы за отсутствие ОСАГО в шесть раз
Россиянам рассказали, для кого наиболее опасен свиной грипп
Эксперт пояснил, какова реальная ситуация с общепитом в Петербурге
В коммерческую недвижимость Петербурга инвесторы вложили более $515 ...
Путин поручил контролировать формирование цен на автомобили
Новогодние комплекты со смартфонами Tecno, Xiaomi, realme и других брендов: ...
Вручение наград победителям конкурса «Семикаракорские узоры» прошло в Петербурге
Подсанкционные банки пытаются вернуть своих клиентов через новые приложения