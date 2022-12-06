В Петербурге предложено повысить штрафы за отсутствие ОСАГО в шесть раз

В петербуржском Законодательном собрании два депутата выступили с инициативой повысить штрафы за отсутствие ОСАГО в шесть раз.

Сейчас автомобилистов, которые оформили ОСАГО, но не имеют на руках или имеют, но просроченный штрафуют на 500 рублей. Предлагается же поднять размер штрафной санкции до трех тысяч рублей. Если водитель вовсе не имеет ОСАГО, то его предложено штрафовать не на 800 рублей, а на пять тысяч рублей, пишет «Парламентская газета».

Депутаты указывают на то, что штрафы не поднимались с 2013 года. Более того, из-за большой разницы в стоимости полиса и размера штрафов за его отсутствие недобросовестные автовладельцы выберут заплатить штраф, а полис не оформлять, отмечают они.