Петербуржцы месяц не смогут проехать по перекресткам проспекта Луначарского

С четверга, 8 декабря, жителей Петербурга вновь ждут ограничения в движении транспорта по некоторым участкам. Об этом сообщает пресс-служба местной ГАТИ.

Так, с 8 декабря по 7 января из-за реконструкции светофора вам не удастся проехать по перекрестку улицы Руставели и проспекта Луначарского. С этого же дня, но до 9 января 2023 года не получится проехать и по перекрестку Гражданского проспекта и проспекта Луначарского. Причина все та же — реконструкция светофорного объекта.

Помимо этого, с 8 декабря ограничивается движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от Рабфаковской улицы до Шлиссельбургского проспекта.

Также с 8 декабря до 1 января 2023 года не проедет транспорт по Мурзинской улице у проспекта Обуховской Обороны.