В Петербурге выделят 1 миллиард на ремонт дорог, подходящих к СНТ

Петербург совместно с Ленобластью планирует начать работу по обновлению сети дорог, ведущих из города к дачным поселкам. Реализация проекта стартует в 2023 году. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов.

По его словам, на эти цели планируется выделить порядка 1 миллиарда рублей. На эти средства в порядок приведут 85 дорог. Он также обратил внимание на то, что вопрос нормативного состояния дорог, ведущих к СНТ, встал наиболее остро в период начала пандемии коронавируса. Это произошло в связи с тем, что люди стали чаще уезжать на дачи.

В ходе пресс-конференции ТАСС Седов также добавил, что ежедневно по трассам между Петербургом и областью курсирует более 1,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что с четверга, 8 декабря, жителей Петербурга вновь ждут ограничения в движении транспорта по некоторым участкам.