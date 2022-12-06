В России поддержали идею освобождения от НДС перевозок в пригородных электричках до 2035 года

В России Госдума в первом чтении поддержала идею освобождения от НДС перевозок в пригородных электричках от НДС до 2035 года. Соответствующая информация появилась в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект предполагает, что такая мера будет действовать вплоть до 31 декабря 2034 года.Сейчас льготная ставка НДС на эти услуги действует по 31 декабря 2029 года.

В то же время в пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что функционирование пригородного комплекса требует значительных объемов вложений в обновление с учетом выбытия по сроку службы подвижного состава для осуществления пригородных железнодорожных перевозок.

Если же подвижной состав будет обновляться, то это поспособствует росту пассажиропотока, повышению качества предоставляемых услуг.

Ранее сообщалось, что в петербуржском Законодательном собрании два депутата выступили с инициативой повысить штрафы за отсутствие ОСАГО в шесть раз.