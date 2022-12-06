В 2023 году власти Петербурга увеличат размер прожиточного минимума

В 2023 году размер прожиточного минимума в Петербурге на душу населения составит 15 094 рубля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте местной администрации. Оно должно пройти антикоррупционную экспертизу до 20 декабря.
Поясняется, что прожиточный минимум для трудоспособного населения в Петербурге составит 16 452 рубля. В то же время для пенсионеров этот показатель составит 12 981 рубль, а для детей — 14 641 рубль.
Отметим, что с таким показателем Санкт-Петербург соответствует федеральным требованиям касаемо размера прожиточного минимума.
Напомним, ранее сообщалось, что в петербуржском Законодательном собрании два депутата выступили с инициативой повысить штрафы за отсутствие ОСАГО в шесть раз.Сейчас автомобилистов, которые оформили ОСАГО, но не имеют на руках или имеют, но просроченный штрафуют на 500 рублей. Предлагается же поднять размер штрафной санкции до трех тысяч рублей.