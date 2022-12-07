Полис ОСАГО с расширением на Белоруссию могут запустить уже в 2023 году

В России одобрили концепцию запуска полиса ОСАГО с расширением страхового покрытия на поездки в Белоруссию. Система может начать работать уже по итогам первого квартала следующего года. Такое заявление сделал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

По его словам, россияне, заключающие годовой договор ОСАГО , смогут дополнительно выбрать опцию расширения его действия на Беларусь. Тариф будет определен и согласован с Банком России, рассказал Уфимцев в интервью «Российской газете».

«В случае попадания в ДТП весь процесс будет осуществляться как по правилам зеленой карты. Для человека сложностей никаких нет. А технология для белорусской стороны она в этом смысле отработана в полной мере», — сказал Уфимцев.

Он обратил внимание, что у жителей Белоруссии в свою очередь будет возможность выбрать расширение действия полиса ОСАГО на Россию. Помимо этого, он заявил, что стоит вопрос распространение такой системы и на Казахстан, Армению, Азербайджан.