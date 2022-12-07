В Петербурге фиксируется рост заболеваемости коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 6 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 872 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 218 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 735 жителей. Умерли от заболевания 15 человек.
С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 804 399 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что в Петербурге близится к завершению вакцинация населения от гриппа. На сегодняшний день в городе привиты 3 125 026 человек. Таким образом, вакцинация от гриппа охватила уже примерно 60% населения города.