Парламент Петербурга разграничил полномочия в области обращения с животными

Парламент Петербурга разграничил полномочия в области обращения с животными
Фото: Unsplash

Законодательное Собрание Петербурга утвердило закон о разграничении полномочий в области обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно принятым изменениям, исполнительная власть будет нести ответственность за разработку порядка, который защитит жителей от бездомных животных, а также за определение мест, куда запрещается возвращать таких животных после стерилизации.

А вот правила содержания домашних животных в Петербурге будут в ведении городских властей, говорят в ведомстве.

Ранее стало известно, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект, связанный с защитой жителей коммунальных квартир от кальянов и вейпов.

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