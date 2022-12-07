Парламент Петербурга разграничил полномочия в области обращения с животными

Законодательное Собрание Петербурга утвердило закон о разграничении полномочий в области обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно принятым изменениям, исполнительная власть будет нести ответственность за разработку порядка, который защитит жителей от бездомных животных, а также за определение мест, куда запрещается возвращать таких животных после стерилизации.

А вот правила содержания домашних животных в Петербурге будут в ведении городских властей, говорят в ведомстве.

Ранее стало известно, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект, связанный с защитой жителей коммунальных квартир от кальянов и вейпов.