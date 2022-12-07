Петербуржский парламент официально запретил шуметь в субботу и воскресенье

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в окончательном чтении приняли законопроект, который признает субботу и воскресенье выходными днями в контексте защиты тишины граждан. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Теперь, помимо тех дней, которые объявлены федеральным центром выходными, к ним отнесут субботу и воскресенье. Исключение — если дни объявлены рабочими по всей стране.

Как поясняется, шуметь в эти дни нельзя будет до полудня. Причем это решение касается в том числе ремонта, строительства, вывоза снега, погрузок и разгрузок, криков, свистов, громкой музыки.

Отметим, что за нарушение «тихого» режима гражданам Петербурга грозит штраф в размере от 500 рублей до 5 тысяч , должностным лицам — от 25 тысяч до 50 тысяч, юридическим лицам — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее петербуржские судебные приставы взыскали в пользу местной жительницы 70 тысяч рублей. Она обращалась в суд с иском к экспресс-доставке из-за шумной погрузки и разгрузки продукции под окнами своей квартиры, где она проживает с тремя детьми.