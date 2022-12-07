Долг петербуржцев перед Фондом капремонта снизился до 5,4 млрд рублей

Размер долга жителей Северной столицы по взносам в Фонд капитального ремонта, руководителем котором является Дмитрий Шутов, в последний осенний месяц упал до 5,4 миллиардов рублей. Напомним, что еще в мае текущего, 2022, года данный показатель достигал 6,8 миллиардов рублей.

Обеспечивает 100-процентные ежемесячные сборы взносов на протяжении четырех месяцев подряд новый подход к работе с населением. Так, петербуржцы получили от ФКР 800 тысяч долговых квитанций и 300 тысяч досудебных претензий. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капремонта.

Петербуржцам, получившим досудебные претензии, порекомендовали задуматься над оформлением рассрочки на шесть месяцев. Так, горожане могут выплатить необходимый долг шестью равными и менее крупными платежами.

Напомним, что причиной роста долгов петербуржцев перед ФКР стал недостаток информации в 2021 году, когда сбор взносов перевели в квитанции «Петроэлектросбыта». Поэтому теперь узнать о задолженности можно, зайдя в личный кабинет на официальном сайте организации.