Россельхознадзор не пустил в Петербург больше 24 тонн апельсинов

Управление Россельхознадзора запретило ввоз в Санкт-Петербург 24,6 тонн апельсинов. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно имеющейся информации, апельсины были заражены натальской плодовой мухой.

«Это первое выявление данного карантинного объекта в порту Северной Столицы», – добавили в сообщении, отметив, что государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль партии апельсинов.

Ввоз 24,6 тонн апельсинов на территорию Российской Федерации из ЮАР был запрещен в связи с обнаружением живых и мертвых личинок схожих «по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что парламент Петербурга разграничил полномочия в области обращения с животными.