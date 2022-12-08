Смольный отчитался о сложностях с уборкой дорог

Дорожники Санкт-Петербурга рассказали о том, что из-за двух циклонов, последовательно пришедших на территорию города, уборка снега значительно усложнилась.

«Не успела Анника просыпать свой снег, как пришла Зора и добавила еще. Теперь дорожники убирают за обеими», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного, добавив, что из-за циклонов в Санкт-Петербурге идет снег на протяжении двух суток.

Погодные условия дополнительно усложняют оценку качества уборки: через 15 минут убранная улица снова покрывается снегом. Также отмечается, что 8 декабря на территории Северной столицы работают 1007 дворников. Кроме них, снег сметают, грузят и отправляют на утилизацию 956 машин дорожных предприятий.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что жители Санкт-Петербурга начали 8 декабря с пробок. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» и сведения, поступающие от граждан.