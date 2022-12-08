В Петербурге суд заблокировал 10 telegram-каналов, призывавших военнослужащих к дезертирству

В Петербурге суд заблокировал 10 telegram-каналов, призывавших военнослужащих к дезертирству
Фото: Unsplash

Дзержинский суд Санкт-Петербурга запретил 10 telegram-каналов. В них публиковались материалы, призывавшие к дезертирству. Также указанные каналы собирали и распространяли информацию об участниках специальной военной операции (СВО).

«Суд требования заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона удовлетворил», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Отмечается, что опубликованные материалы могли быть использованы в целях создания угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что прокуратура Колпинского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, сбывавшего наркотические средства знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербург.

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