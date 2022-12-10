Петербуржское МЧС предупредило о тумане с видимостью до 500 метров

Сегодня, 10 декабря, в Петербурге ожидается сильный туман. Примерно с 8-11 часов утра прогнозируется туман с видимостью до 500 метров. Об этом сообщает местное МЧС.

Для того чтобы обезопасить себя и других, в ведомстве напомнили основные правила передвижения при тумане. Конечно же, лучше по возможности отложить поездку в такую погоду. Однако если такой возможности нет, как минимум стоит снизить скоростной режим. Выбирайте такую скорость, при которой вы совершенно точно сможете резко среагировать на появившееся препятствие, говорят в МЧС.

В ведомстве рассказали, что показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Однако если туман слишком плотный, то лучше вовсе остановиться и переждать.

Ни в коем случае не включайте фары дальнего света, а вот фары ближнего света — включите обязательно.

Пешеходам же в туманную погоду рекомендуется пользоваться светоотражающими элементами, так как иначе водители их могут просто не заметить.