Заболеваемость ОРВИ в Петербурге возросла на 27,92%

В Петербурге за одну неделю заболеваемость ОРВИ возросла на 27,92%. Об этом сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, сейчас чаще всего в городе циркулируют вирусы гриппа А, РС вирусы, риновирусы, аденовирусы. При этом к 8 декабря в городе привито против гриппа 3 255 750 человек. Это достигает 60,51% населения. Отмечается, что в числе привитых 558 750 детей.

В ведомстве отмечают, что вакцина от гриппа защищает от всех его актуальных видов. Также способом профилактики являются ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, мытье и обработка антисептиками рук.

В ведомстве также напомнили, что нельзя заниматься самолечением, важно при первых признаках заболевания обратиться в медицинское учреждение. Также в Роспотребнадзоре порекомендовали вести здоровый образ жизни, высыпаться и сбалансировано питаться.