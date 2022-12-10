Петербуржцы рассказали, чего ждут от нового года

Жители Санкт-Петербурга в преддверии 2023 года решили поделиться, чего ждут от нового года. Подавляющее большинство (58%) рассказали, что ждут повышения зарплаты. Около 33% опрошенных жителей рассказали, что хотели бы в следующем году стабильного функционирования компании, в которой они работают.

Примерно 27% рассчитывают в новом году на адекватное руководство, а 26% — на карьерный рост. Почти каждый пятый (19%) думает об интересных задачах, 15% — о выплате премий, 18% — об улучшении условий труда.

Еще 10% петербуржцев хотели бы, чтобы их заслуги были признаны, а 6% мечтают о снижении нагрузки и улучшении взаимоотношений в коллективе.

Только 6% вообще не надеются ни на какие изменения в новом году. Интересно, что стабильности, адекватного руководства, интересных задач и снижения нагрузки от своей работы чаще ждут женщины. А вот никаких ожиданий чаще всего не строят как раз мужчины.

В то же время чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они ожидают от своего работодателя повышения зарплаты и карьерного роста. Но в целом же, по сравнению с прошлым годом, рассчитывают на повышение по службе все меньше петербуржцев. Однако возросло число тех, кто ждет стабильности и новых задач, говорится в исследовании портала SuperJob.