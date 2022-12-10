Петербуржские компании рассказали, станут ли дарить подарки своим партнерам

Только три из десяти компаний Петербурга решили делать подарки своим клиентам и партнерам. В то же время возросло количество тех организаций, которые готовят подарки своим сотрудникам и их детям.

Так 14% компаний заявили, что сделают подарки на Новый год для своих сотрудников, а 48% организаций решили позаботиться о подарках для детей своих работников. Примерно 22% петербуржских компаний решили порадовать сюрпризами и тех, и других.

Однако на корпоративных подарках компании в этом году решили сэкономить. Только 30% компаний приняли решение поздравить своих клиентов и партнеров. Те, кто все-таки решил поздравлять своих партнеров, предпочли выбрать в качестве подарка сладости,лкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой.

Немного реже среди бизнес-подарков выбор падает на наборы чая и кофе, продукцию компании и продуктовые корзины. Некоторые компании также упоминали варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги.

Ранее сообщалось, что петербуржцы рассказали, чего ждут от нового года.