В АО «СтройТрансГаз» сменился генеральный директор

В ГК «СтройТрансГаз» поменялся генеральный директор. С 23 ноября этот пост занял Дмитрий Лебедев. Соответствующее решение принял совет директоров.

Как поясняет «Мойка 78«, ранее должность генерального директора занимал бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев.

Ранее стало также известно о том, Арбитражный суд Московского округа арестовал счета Владимира Лавленцева почти на 1 миллиард рублей. Решение было принято в рамках дела о банкротстве ООО «Строй-Альянс» по иску ООО «Механизатор № 1». Поясняется, что Лавленцев взаимодействовал с ООО «Строй-Альянс» через ООО «Горкапстрой». Долями последнего он владел до мая 2020 года.