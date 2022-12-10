В АО «СтройТрансГаз» сменился генеральный директор

В АО «СтройТрансГаз» сменился генеральный директор
Владимир Лавленцев. Фото: gov.spb.ru

В ГК «СтройТрансГаз» поменялся генеральный директор. С 23 ноября этот пост занял Дмитрий Лебедев. Соответствующее решение принял совет директоров.

Как поясняет «Мойка 78«, ранее должность генерального директора занимал бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев.

Ранее стало также известно о том, Арбитражный суд Московского округа арестовал счета Владимира Лавленцева почти на 1 миллиард рублей. Решение было принято в рамках дела о банкротстве ООО «Строй-Альянс» по иску ООО «Механизатор № 1». Поясняется, что Лавленцев взаимодействовал с ООО «Строй-Альянс» через ООО «Горкапстрой». Долями последнего он владел до мая 2020 года.

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