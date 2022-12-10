Дети мобилизованных петербуржцев получат выплату к Новому году

в Петербурге дети из семей мобилизованных получат перед Новым годом выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом во время прямого эфира рассказал губернатор Александр Беглов.

«Мы приняли еще одно решение: сделать новогодние подарки детям мобилизованных. Выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — сказал Беглов.

По его словам, чиновники сначала думали о том, какие именно подарки можно сделать для детей из таких семей. Однако потом пришли к выводу, что мамы лучше знают, что нужно их детям.

Он также добавил, что сейчас дети мобилизованных получают бесплатные обеды в школах, имеют льготы на проезд в общественном транспорте. Также их обеспечивают путевками в детские лагеря.

На вопрос о том, какую поддержку будут оказывать тем, кто возвращается из зоны проведения СВО, Беглов ответил, что к каждой семье мобилизованного приставлен куратор. Через него семьи могут передать свои проблемы. Что касается психологической поддержки, то в городе создается для этого штаб, сказал Беглов.