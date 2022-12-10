Росстат сообщил о снижении убыли населения

По данным Росстата, в январе-октябре текущего года естественная убыль населения снизилась более чем на треть — на 37,5% по отношению к 2021 году.

Так, за этот период естественная убыль населения составила 501,6 тысячи человек. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года этот показатель составил 802,8 тысячи человек.

Уточняется, что число родившихся за этот период уменьшилось на 6,7% — до 1 092 066 детей (годом ранее — 1 169 911). Число умерших россиян за этот же период снизилось на 19,2% — до 1 593 707 человек (с 1 972 688 человек в январе-октябре 2021 года), пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян, узнав, ожидают ли они улучшений жизни в стране. Так, примерно 43% опрошенных высказали мнение, что жизнь в России улучшится в ближайшие три-пять лет. Еще 15%, напротив, считают, что россиян ждет ухудшение жизни в ближайшей перспективе