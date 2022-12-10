В Петербурге за одни сутки коронавирусом заразились 949 человек

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 9 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 949 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 199 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 565 жителей. Умерли от заболевания восемь человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 807 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что с наступлением зимы начинают активнее циркулировать различные вирусы. Из-за этого и жители могут подцепить то банальную простуду, то грипп разных штаммов, то, в соответствии с «трендами», коронавирус. Рассказываем, как защитить себя от заболевания и минимизировать риски.