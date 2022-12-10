Витаминная броня: как защитить себя от простуды

С наступлением зимы начинают активнее циркулировать различные вирусы. Из-за этого и жители могут подцепить то банальную простуду, то грипп разных штаммов, то, в соответствии с «трендами», коронавирус. Рассказываем, как защитить себя от заболевания и минимизировать риски.

Проветривание помещений

Все мы и совершенно точно не раз слышали о том, что нужно проветривать помещения, и лучше делать это чаще. Такой совет дается неспроста: воздух в помещении всегда должен быть свежим. Если уже крепчают морозы, тогда имеет смысл открывать окна хотя бы на непродолжительное время.

Если же член вашей семьи уже заболел, то проветривание помещений поможет спастись от заразы вам. Это же правило распространяется и на офисные помещения: без проветриваний заразиться могут все сотрудники, хотя изначально недомогание ощущал только один из них.

Влажная уборка

Не пренебрегайте и влажной уборкой. Особенно важно следить за этим дома и на рабочем месте. Если у вас нет аллергических реакций, то имеет смысл делать уборку с дезинфицирующими средствами. А вот от ковров и прочих «пылесборников» эксперты нередко рекомендуют отказаться хотя бы на время.

В целом стоит больше внимания уделять влажности в помещении. Отопление делает воздух более сухим, раздражая слизистые и тем самым делая более уязвимым вас. Если есть такая возможность, то регулируйте температуру воздуха — дома не должно быть слишком жарко. От сухости же вас может спасти увлажнитель воздуха.

Укрепляем организм

У многих зимой возникает дефицит витаминов, но его можно и нужно восполнить. Например, вы можете добавить в свой рацион цитрусовые, больше молочной продукции или же отварную рыбу. Все это поспособствуют восполнению недостатка витаминов в вашем организме.

Есть и полезные напитки, которые могут защитить от простуд. В частности, можно заварить себе облепиховый чай с имбирем. Вам понадобятся: 500 миллилитров кипятка, 100 граммов облепихи (свежей или замороженной), две столовые ложки измельченного имбиря. Настаивать эту смесь, залитую кипятком, нужно 10 минут. Для разнообразия вы можете также добавить корицу, мед или целью дольку апельсина.

Настоящее витаминное чудо — клюквенный пунш. Для его приготовления вам нужно приобрести 300 граммов клюквы, 250 миллилитров апельсинового сока, 250 миллилитров яблочного сока, 1 лайм, 30 граммов корня имбиря, одну чайную ложку корицы, одну чайную ложку мускатного ореха.

В кастрюле смешайте клюкву, апельсиновый и яблочный сок, сок половины лайма, мелко нарезанный корень имбиря, корицу и мускатный орех. Поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и потомите на малом огне 10–15 минут.