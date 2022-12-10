В Петербурге возбудили уголовное дело из-за ДТП с троллейбусом в Московском районе

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за ДТП с троллейбусом в Московском районе
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за ДТП с троллейбусом в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поясняется, что дело заведено по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как стало известно ранее, водительница, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, повернув на лево, столкнулась с троллейбусом, двигавшимся во встречном направлении. Водитель второго транспортного средства, в свою очередь, попытался избежать столкновения, но в результате столкнулся с припаркованным автобусом.

В результате ДТП кондуктор троллейбуса госпитализирован в больницу в тяжелой степени тяжести здоровью и трое пассажиров госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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