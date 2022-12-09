В Петербурге 8 пассажиров троллейбуса пострадали в столкновении с автомобилем и автобусом

В Московском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием лекогового автомобиля, троллейбуса и автобуса. В результате аварии восемь человек получили травмы.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 14:00 водительница, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, повернув на лево, столкнулась с троллейбусом, двигавшимся во встречном направлении.

Водитель второго транспортного средства, в свою очередь, попытался избежать столкновения, но в результате столкнулся с припаркованным автобусом.

«В троллейбусе известно о восьми пострадавших, на месте работают бригады скорой помощи», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Горэлектротранса».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы жалуются на низкое качество уборки дорог. Последние несколько дней в городе идут снегопады и справиться с ситуацией Смольному пока не удается.