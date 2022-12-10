С начала года в России восстановили права 38 тысяч обманутых дольщиков

С начала 2022 года в правах восстановлены 38 тысяч российских дольщиков. Об этом заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба ведомства.

При этом компенсационные выплаты получили 15,4 тысячи дольщиков на общую сумму 54,7 миллиарда рублей. Порядка 5,1 тысячи человек получили или в скором времени получат ключи от своих квартир. Помимо этого, в правительстве сообщили, какие регионы попали в пятерку по количеству обманутых дольщиков, чьи права должны восстановить до конца года.

Так, в числе этих регионов Московская область (22,1 тысячи человек), Ленинградская область (16,3 тысячи человек), Краснодарский край (11,8 тысячи человек), Новосибирская область (5,5 тысячи человек), Красноярский край (4,4 тысячи человек).

Интересно, что сегодня, 10 декабря власти Петербурга рассказали, когда в городе решится проблема обманутых дольщиков. В 2023 году в Петербурге достроят все проблемные дома, а значит и решат проблемы всех обманутых дольщиков города. Такое заявление сделал губернатор Александр Беглов во время прямого эфира.

По его словам, к началу 2022 года в городе удалось возвести 54 проблемных дома. В 2023 году планируется достроить оставшиеся пять проблемных домов. Он обратил внимание на то, что за 10 лет в Петербурге построено более 30 миллионов квадратных метров жилья. Однако не все застройщики оказались добросовестными, часть из них не справилась со своими обязательствами