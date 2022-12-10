Россия ввела 35%-ые пошлины на импорт парфюмерии и косметики из недружественных стран

Россия ввела до конца 2023 года пошлины в размере 35% в отношении отдельной парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии из недружественных стран. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба минпромторга РФ.

Отмечается, в список вошли шампуни, средства для чистки зубов, дезодоранты, моющие и чистящие средства. Однако все товары имеют не уступающие по качеству и ассортименту отечественные аналоги. Порядка 60% от общего объема импорта этих товаров поставляется в Россию из ЕС. При этом из шести стран, для которых ввели повышенную пошлину, не превышают 8-15% и охватывают узкий «нишевый» сегмент брендов в основном категории «премиум».

Ограничения коснутся США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Уточняется, что такая же пошлина будет действовать и по отношению к гражданскому оружию и патронам.