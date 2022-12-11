В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта

В Петербурге ввели ограничения движения транспорта в трех районах. Об этом сообщает местная ГАТИ.

Так, в Адмиралтейском районе из-за прокладки теплосети не получится проехать в течение сегодняшнего дня по четной стороне Малодетскосельского проспекта от Батайского переулка до Бронницкой улицы. Также сегодня, 11 декабря, не проехать и по Батайскому переулку в направлении от Дойникова переулка до Малодетскосельского проспекта.

В ведомстве также напомнили, что по участку о Малодетскосельского проспекта (от Бронницкой улицы до Московского проспекта) не выйдет проехать до 24 апреля следующего года.

В Выборгском районе также ввели ограничения. Здесь до 25 декабря будет закрыто движение по боковому проезду проспекта Энгельсаот Придорожной аллеи до Суздальского проспекта.

Помимо этого, ограничения коснулись Василеостровского района, где до 21 сентября будет закрыт проезд для транспорта по Университетской набережной от Благовещенского моста до 1-й линии В.О.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за ДТП с троллейбусом в Московском районе. Поясняется, что дело заведено по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).