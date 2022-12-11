В Петербурге мужчина напал на офис быстрых займов и украл пачку билетов «Банка приколов»

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего нападение на офис быстрых займов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Происшествие случилось 8 декабря. Неизвестный мужчина ворвался в микрофинансовую организацию на Сенной площади. Он начал угрожать сотруднику предметом, похожим на нож, и начал требовать деньги. Однако сотрудник не растерялся и передал злоумышленнику пачку билетов «Банка приколов», обложенную четырьмя купюрами номиналом 1 тысяча рублей.

Позднее полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Республики Коми. Как выяснилось, мужчина взял кредит в этой организации и хотел закрыть его похищенными деньгами. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в двух районах Петербурга загорелись жилые дома.