Россияне стали больше любить Новый год

Россияне стали чаще признаваться, что любят Новый год. Интересно, что искренне радуются больше женщины, причем моложе 34 лет. К таким выводам пришли исследователи портала SuperJob.

Так, 31% россиян заявили, что очень любят Новый год 31%. Еще 33% заявили, что любят праздник, но без фанатизма. Держат нейтралитет 28? респондентов. Как выяснилось, не любят Новый год 4%. Более того, 1% признается, что просто ненавидит новогодние дни: «Дома невозможно спать. Соседи 2 недели гуляют на полную катушку».

С более теплыми чувствами выступают чаще женщины — их доля достигает 71%. А вот мужчины больше склоняются к нейтралитету, говорят исследователи. Радоваться зимнему празднику больше свойственно респондентам до 34 лет.

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